Бывший агент Джордана: не видите, что Майкл лучше Леброна? Проверьте зрение!

Агент Дэвид Фэлк, работавший с Майклом Джорданом на протяжении его карьеры, выразил мнение, что сериал «Последний танец» о «Чикаго Буллз» 1990-х должен закрыть разговоры о споре, кто лучше – его бывший подопечный или звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Смотря эту документальную ленту, понимаю, что только в прямом смысле слепой может думать, что есть кто-то другой, кто играл бы на уровне Майкла. Мне бы хотелось, хотя этого и не будет, чтобы сериал поставил точку в разговорах, можно ли сравнивать Джордана и Леброна. Майкл в другой лиге. Если вы не видите этого, вам надо сходить к врачу проверить зрение!» – приводит слова Фэлка NBC Sports.

«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.