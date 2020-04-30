Источник: Евролига изучает возможность закончить сезон в Афинах, Белграде или Каунасе
Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает возможность проведения оставшейся части сезона-2019/2020 в Афинах (Греция), Белграде (Сербия) и Каунасе (Литва). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Греческий портал Novasports отмечает, что лига уже связывалась с представителями «Олимпийского стадиона» в Афинах и арены «Мира и дружбы» в Пирее по поводу доступности в период с 4 по 26 июля. Однако, по предварительным оценкам, проведение оставшейся части турнира в этой стране маловероятно из-за текущей ситуации с коронавирусом.
Евролига планирует определиться с судьбой сезона-2019/2020 до 24 мая. Как сообщалось ранее, наиболее вероятный сценарий — доиграть шесть туров регулярного чемпионата и провести «Финал восьми» в одном городе.
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