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Фридзон: за два сезона в «Локомотиве-Кубань» я просто кайфанул от баскетбола

Фридзон: за два сезона в «Локомотиве-Кубань» я просто кайфанул от баскетбола
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Капитан «Локомотива-Кубань» и сборной России по баскетболу Виталий Фридзон признался, что остался доволен двумя сезонами в краснодарском клубе.

«Конечно, я доволен сезонами в „Локомотиве“. Я шёл в клуб, чтобы усилить его, чтобы играть. Я благодарен, что мне дали такую возможность. За эти два сезона я вспомнил, я просто кайфанул от баскетбола. У нас были хорошие шансы в этом сезоне, мы могли удивить, но получилось так, что сезон остановили как раз в тот момент, когда мы набрали хороший ход», — приводит слова Фридзона «Р-Спорт».

Напомним, Фридзон подписал в 2018 году двухлетний контракт с «Локомотивом-Кубань» после пяти сезонов в составе ЦСКА. В настоящее время, по словам игрока, он из-за ситуации с коронавирусом не начинал переговоров с клубом по новому соглашению.

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