В США умер баскетболист, который был дублёром Чубакки в «Звёздных войнах»

В США скончался бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Марк Манамара. Об этом сообщает официальный сайт НБА. Бывший спортсмен умер в возрасте 60 лет из-за хронических проблем с сердцем.



Макнамара выступал в НБА с 1982 по 1991 год. В дебютном для себя сезоне он стал чемпионом лиги вместе с «Филадельфией». За время карьеры он успел поиграть за «Сан-Антонио», «Канзас-Сити», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Орландо».



За свою карьеру в НБА Макнамара сыграл в 278 играх и набрал в общей сложности 980 очков.



Макнамара известен тем, что он был дублёром Питера Мейхью, игравшего роль Чубакки в фильме «Звёздные войны» режиссёра Джорджа Лукаса. Макнамара работал дублёром на съёмочной площадке шестого эпизода саги — «Возвращение Джедая».