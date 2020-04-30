В США умер баскетболист, который был дублёром Чубакки в «Звёздных войнах»
В США скончался бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Марк Манамара. Об этом сообщает официальный сайт НБА. Бывший спортсмен умер в возрасте 60 лет из-за хронических проблем с сердцем.
Макнамара выступал в НБА с 1982 по 1991 год. В дебютном для себя сезоне он стал чемпионом лиги вместе с «Филадельфией». За время карьеры он успел поиграть за «Сан-Антонио», «Канзас-Сити», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Орландо».
За свою карьеру в НБА Макнамара сыграл в 278 играх и набрал в общей сложности 980 очков.
Макнамара известен тем, что он был дублёром Питера Мейхью, игравшего роль Чубакки в фильме «Звёздные войны» режиссёра Джорджа Лукаса. Макнамара работал дублёром на съёмочной площадке шестого эпизода саги — «Возвращение Джедая».
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