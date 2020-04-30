Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В США умер баскетболист, который был дублёром Чубакки в «Звёздных войнах»

В США умер баскетболист, который был дублёром Чубакки в «Звёздных войнах»
Баскетбол / НБА 0

В США скончался бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Марк Манамара. Об этом сообщает официальный сайт НБА. Бывший спортсмен умер в возрасте 60 лет из-за хронических проблем с сердцем.

Макнамара выступал в НБА с 1982 по 1991 год. В дебютном для себя сезоне он стал чемпионом лиги вместе с «Филадельфией». За время карьеры он успел поиграть за «Сан-Антонио», «Канзас-Сити», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Орландо».

За свою карьеру в НБА Макнамара сыграл в 278 играх и набрал в общей сложности 980 очков.

Макнамара известен тем, что он был дублёром Питера Мейхью, игравшего роль Чубакки в фильме «Звёздные войны» режиссёра Джорджа Лукаса. Макнамара работал дублёром на съёмочной площадке шестого эпизода саги — «Возвращение Джедая».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020