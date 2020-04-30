Руководители некоторых команд НБА и агенты выступают против возобновления сезона

Руководители нескольких команд Национальной баскетбольной ассоциации и агенты выступают за отмену сезона-2019/2020, сообщает CNBC. По информации источника, владельцы клубов обеспокоены финансовыми трудностями на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.
«Владельцы говорят, что если сезон возобновится, то они не понимают, за счёт чего будет формироваться доход, который будет оправдывать дополнительные расходы на возвращение, и какой именно доход будет поступать», — приводит слова одного из представителей клубов CNBC.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.
НБА пока не планирует завершать сезон досрочно. Обсуждается вариант с продолжением чемпионата в Лас-Вегасе или Орландо.
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