Экс-супруга рыжего из «Иванушек» поздравила Зубкова с годовщиной

Бывшая жена лидера группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Мария посвятила пост в «Инстаграме» своему новому супругу, форварду «Зенита» Андрею Зубкову.

«С годовщиной, любовь моя. Когда не нужны слова, когда рядом тот самый, c которым ты просто дышишь. Спасибо за то, что ты есть, мой любимый и за то, что каждую секунду делаешь меня счастливой! Я люблю нас», — написала девушка.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Марии Зубковой в «Инстаграме».

Отметим, что о какой именно годовщине идёт речь, вероятнее всего, известно только паре, так как свадьбу Зубковы отметили лишь в декабре минувшего года. 12 января Мария Зубкова родила сына, которого назвали Александром. У девушки уже есть два сына от первого брака.