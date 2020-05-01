Леброн показал логотип «Космического джема-2»
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс показал логотип фильма «Космический джем-2», премьера которого запланирована на 2021 год. Баскетболист надел на себя бейсболку с логотипом и снял головной убор на видео.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».
Напомним, именно Леброн сыграет главную роль в фильме «Космический Джем-2». Первая часть ленты в жанре семейной комедии с элементами фантастики вышла на экраны в 1996 году. Главную роль в ней сыграл легендарный Майкл Джордан. Кроме него в фильме снимались такие звёзды НБА как Ларри Бёрд, Патрик Юинг, Чарльз Баркли, Магси Богз, Ларри Джонсон, Шон Брэдли.
Кассовые сборы тогда составили более $ 230 млн, при этом бюджет фильма составлял $ 80 млн.
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