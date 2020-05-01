В «Никс» считают, что переход Криса Пола поможет клубу начать перезагрузку
Президенту «Нью-Йорк Никс» Леону Роузу предстоит принять множество решений в межсезонье. Инсайдер Йен Бегли заявил, что в клубе рассчитывают на переход из «Оклахомы-Сити Тандер» разыгрывающего защитника Криса Пола.
«В «Никс» считают, что Пол запустит процесс, который не удавалось начать в клубе в последние годы. Его переход поспособствует появлению у молодых игроков победного менталитета», – написал Бегли на своей странице в «Твиттере».
«Никс» последний раз играли в плей-офф в 2013 году. 34-летний Пол до остановки сезона сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса набирал 17,7 очка и 6,8 передачи в среднем за игру.
Ранее президент «Нью-Йорка» Роуз был агентом плеймейкера.
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