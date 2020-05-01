Пол Пирс назвал претендентов на чемпионский титул в НБА, исключив «Майами»

Экс-игрок «Бостон Селтикс» и эксперт ESPN Пол Пирс не согласен с президентом «Майами Хит» Пэтом Райли, который заявил, что клуб близок к завоеванию чемпионского титула.
«Если «Майами» близок к титулу, значит, все клубы НБА близки к этому. Говорить так можно, когда за вас играет кто-то из топ-5 лучших баскетболистов лиги. Это главная составляющая успеха. Всегда буду придерживаться подобной точки зрения. Исключением является только «Детройт» 2004 года.
«Лейкерс», «Милуоки», «Хьюстон» и «Клипперс». Только эти команды претендуют на титул в этом сезоне, потому что у них есть главная составляющая успеха. Посмотрите на чемпионов последних 20-30 лет, в их составе неизменно присутствовал игрок, который был в пятёрке претендентов на приз MVP. Не хочу проявить неуважение к Джимми Батлеру, он хорош, но всё же не на уровне главных звёзд», – приводит слова Пирса Miami Herald.
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