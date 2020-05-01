Кейру: нельзя заканчивать Евролигу, не определив победителя. Ради чего тогда всё было?

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Виктор Кейру выразил мнение, что будет неправильно завершать сезон-2019/2020 Евролиги без определения победителя.
«Возможное возобновление сезона в Евролиге? Здесь есть свои плюсы и минусы. Но лучше завершать, чем не завершать вообще. Это вопрос спортивной этики. Понятно, что в нынешней ситуации все оказались заложниками форс-мажорных обстоятельств. Но команды играли этот сезон, старались добиться лучшего результата и никто не представлял себе, что ситуация, в которой сегодня оказались все, вообще возможна. Поэтому завершать сезон без подведения итогов было бы обидно для многих участников турнира.
Футбольные лиги в большинстве своем собираются доигрывать свои чемпионаты без зрителей. И думаю, Евролига придёт к тому, что каким-то образом постарается доиграть. Уверен, что так и будет. Может, где-то ситуация улучшится, карантин снимут… Доиграть, конечно, надо. Вообще нельзя заканчивать турнир, не определив победителя. Никто не захочет признать этот сезон несостоявшимся. Одним из путей решения вопроса, конечно, может быть и подведение итогов по нынешнему турнирному положению, как это сделали во французском футбольном чемпионате. Вообще не признавать чемпионат, наверное, будет неправильно. Ради чего тогда всё это было? Игроки ведь участвовали в матчах и получали деньги. В принципе, если будет малейшая возможность доиграть сезон, Евролига всё для этого сделает. Да и вообще вариант с тем, чтобы доиграть, наиболее справедливый. Если же признать итоги по нынешней таблице, сложно сказать, какой будет реакция команд, которым это не очень выгодно.
Конечно, завершить соревнования в одном месте в таком серьёзном масштабе, с таким количеством игр будет очень тяжело. Но чемпионаты мира и Европы тоже проводятся по сложной схеме, тоже много матчей. Однако здесь и другая проблема: нужно понять, как в этой ситуации собирать игроков. Это непростой процесс для тренерских штабов", — приводит слова Кейру «Матч ТВ».
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