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Агент рассказал, как Майкл Джордан отказался заработать $ 100 млн за два часа

Агент рассказал, как Майкл Джордан отказался заработать $ 100 млн за два часа
Баскетбол / НБА 0

Агент Дэвид Фэлк, работавший с Майклом Джорданом на протяжении его карьеры, рассказал, что три года назад легенда НБА отказался от возможности заработать $ 100 млн, проведя два часа на одном из мероприятий.

«Три года назад я организовал для него сделку на 100 миллионов долларов. Помимо того, чтобы предоставить своё имя и образ, ему надо было присутствовать на мероприятии в течение двух часов и объявить о сделке. Но Майкл отказался.

Храни его бог. Майкл был настолько успешен, что теперь может делать всё, что хочется, или не делать того, что ему не нравится. Я действительно восхищаюсь этим. Он очень избирателен в вещах, в которые он хочет быть вовлечён», — приводит слова Фэлка Clutch Points.

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.

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