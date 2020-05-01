Тренер Леонарда: Кавай тренируется так, словно пытается заработать место в команде

Болельщики, которые посмотрели документальный фильм «Последний танец», смогли увидеть, как усердно работал Майкл Джордан, чтобы привести «Чикаго Буллз» к их титулам в 1990-х. По словам тренера Кавая Леонарда Клинта Паркса, в этом кроются хорошие новости для «Лос-Анджелес Клипперс».

Он отметил, что, несмотря на то что у Кавая есть два чемпионских титула, он работает так, словно ему нужно что-то доказать.



«Он по-прежнему тренируется так, будто пытается заработать место в команде», – приводит слова Паркса Bleacher Reports в «Твиттере».



Ленард дважды становился чемпионом НБА и неизменно признавался самым ценным игроком финальных серий. Для поддержания тонуса во время пандемии коронавируса в «Клипперс» организовали для своих баскетболистов тренировки в режиме видеоконференции.