Дэвид Фэлк: в современном баскетболе Джордан набирал бы 50-60 очков за матч

Агент Дэвид Фэлк, работавший с Майклом Джорданом на протяжении его карьеры, выразил мнение, что в современном баскетболе, при лояльных к атакующим игрокам правилам, легенда «Чикаго Буллз» мог бы набирать не менее 50 очков за матч.



«С учётом полного отсутствия защиты и хэнд-чекинга, думаю, в современном баскетболе и с нынешними правилами Джордан, будь он в рассвете сил, набирал бы по 50-60 очков матч. Он попадал бы 75% с игры. Если бы его нельзя было останавливать при помощи рук, он стал бы полностью неудержим», – приводит слова Фэлка сайт Fadeaway World.

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.