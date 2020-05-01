Дэвид Фэлк: в современном баскетболе Джордан набирал бы 50-60 очков за матч
Агент Дэвид Фэлк, работавший с Майклом Джорданом на протяжении его карьеры, выразил мнение, что в современном баскетболе, при лояльных к атакующим игрокам правилам, легенда «Чикаго Буллз» мог бы набирать не менее 50 очков за матч.
«С учётом полного отсутствия защиты и хэнд-чекинга, думаю, в современном баскетболе и с нынешними правилами Джордан, будь он в рассвете сил, набирал бы по 50-60 очков матч. Он попадал бы 75% с игры. Если бы его нельзя было останавливать при помощи рук, он стал бы полностью неудержим», – приводит слова Фэлка сайт Fadeaway World.
Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.
Агент рассказал, как Майкл Джордан отказался заработать $ 100 млн за два часа
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