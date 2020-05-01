Карри оставил комментарий под постом Леброна о логотипе к фильму «Космический джем—2»

30 апреля форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс показал, как будет выглядеть логотип фильма «Космический джем—2», надев на себя бейсболку с соответствующей символикой.

Это не ушло от внимания лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который оставил под постом небольшой комментарий.

«Это так круто», — написал Карри.

Напомним, именно Леброн сыграет главную роль в фильме «Космический джем—2». Первая часть ленты в жанре семейной комедии с элементами фантастики вышла на экраны в 1996 году. Главную роль в ней сыграл легендарный Майкл Джордан. Помимо него в фильме снимались такие звёзды НБА, как Ларри Бёрд, Патрик Юинг, Чарльз Баркли, Магси Богз, Ларри Джонсон, Шон Брэдли.



Кассовые сборы тогда составили более $ 230 млн, при этом бюджет фильма составлял $ 80 млн.