Врач ЦСКА поступил на лечение в больницу в Коммунарке
Врач баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов поступил на лечение в больницу в Коммунарке, сообщает ТАСС.
«Роман Абжелилов действительно госпитализирован в Коммунарку. Мы все переживаем за него, желаем скорейшего выздоровления и возвращения домой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Отметим, городская клиническая больница № 40 в Коммунарке — одна из главных больниц в стране, принимающая пациентов с коронавирусом.
Напомним, впервые случай заражения новой формой коронавируса был зарегистрирован в Китае в декабре 2019 года. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с болезнью, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровело 13 220 человек, умерло — 1169.
Читайте также
- 1 мая 2020
-
20:34
-
19:44
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:53
-
15:35
-
13:27
-
12:06
-
11:08
-
10:21
-
09:01
-
07:11
-
00:58
-
00:45
- 30 апреля 2020
-
22:57
-
21:53
-
21:02
-
19:41
-
18:03
-
16:56
-
16:48
-
16:16
-
15:50
-
13:44
-
12:28
-
11:16
-
10:45
-
09:37
-
09:27
-
07:38
-
06:50
-
00:43
- 29 апреля 2020
-
22:45
-
21:53
Партнерский контент