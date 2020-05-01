Врач ЦСКА поступил на лечение в больницу в Коммунарке

Врач баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов поступил на лечение в больницу в Коммунарке, сообщает ТАСС.

«Роман Абжелилов действительно госпитализирован в Коммунарку. Мы все переживаем за него, желаем скорейшего выздоровления и возвращения домой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, городская клиническая больница № 40 в Коммунарке — одна из главных больниц в стране, принимающая пациентов с коронавирусом.

Напомним, впервые случай заражения новой формой коронавируса был зарегистрирован в Китае в декабре 2019 года. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с болезнью, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровело 13 220 человек, умерло — 1169.