Игроки «Фенербахче» не получают зарплату с декабря 2019 года

Игроки баскетбольного клуба «Фенербахче» не получают зарплату с декабря минувшего года, сообщает Sportando со ссылкой на греческие СМИ. По информации источников, игроки уже обратились за помощью в профсоюз Евролиги, но там отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Напомним, впервые о финансовой нестабильности в «Фенербахче» заговорили достаточно давно, когда в Турции рекордно обвалилась национальная валюта. Нынешний кризис, связанный с пандемией коронавируса, также отрицательно сказывается на финансовых возможностях всех клубов Евролиги.

Напомним, на момент приостановки регулярного чемпионата Евролиги команда из Стамбула занимала восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 13 побед в 28 встречах.