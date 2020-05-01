Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игроки «Фенербахче» не получают зарплату с декабря 2019 года

Игроки «Фенербахче» не получают зарплату с декабря 2019 года
Баскетбол / Евролига 0

Игроки баскетбольного клуба «Фенербахче» не получают зарплату с декабря минувшего года, сообщает Sportando со ссылкой на греческие СМИ. По информации источников, игроки уже обратились за помощью в профсоюз Евролиги, но там отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Напомним, впервые о финансовой нестабильности в «Фенербахче» заговорили достаточно давно, когда в Турции рекордно обвалилась национальная валюта. Нынешний кризис, связанный с пандемией коронавируса, также отрицательно сказывается на финансовых возможностях всех клубов Евролиги.

Напомним, на момент приостановки регулярного чемпионата Евролиги команда из Стамбула занимала восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 13 побед в 28 встречах.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020