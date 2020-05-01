Ухов: если бы чемпионат был доигран, то «Химки» справедливо бы получили звание победителя

Защитник ЦСКА и сборной России по баскетболу Иван Ухов поделился мнением о решении Единой лиги ВТБ досрочно завершить чемпионат и о том, заслуживают ли «Химки» звания чемпиона, невзирая на усечённый сезон.

«Безусловно, «Химки» в этом сезоне играли очень хорошо, шли на первом месте с хорошим отрывом, но не все матчи были сыграны, могло случиться так, что команды могли поменяться местами. Если бы регулярный чемпионат был доигран, то бесспорно подмосковный клуб справедливо бы получил звание победителя. Но мы имеем то, что имеем. Сложная ситуация.

Что касается Евролиги, это очень сложный вопрос, потому что в каждой стране своя эпидемиологическая ситуация и карантинные дела. Тяжело подстроиться под все европейские государства. Не верю, что получится доиграть, да и, если честно, думаю, что это немного бессмысленно, ведь не пару дней и недель длится перерыв. Уже почти два месяца мы не выходим на паркет. Лучше, мне кажется, оставить этот сезон и начинать готовиться к следующему", — приводит слова Ухова News.ru.