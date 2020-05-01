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Новицки: не вижу себя на тренерской скамье

Новицки: не вижу себя на тренерской скамье
Баскетбол / НБА 0

Экс-форвард «Даллас Маверикс», легендарный форвард Дирк Новицки признался, что в будущем не видит себя в роли главного тренера одной из команд. Вместе с тем он дал понять, что не исключает работы с игроками.

«Я ещё не определился до конца, но всегда говорил, что не вижу себя на тренерской скамье. Для меня ничего не поменялось. Баскетбол открыл для меня много возможностей и помог мне познать то, чего бы я не познал без спорта. Да, у меня много опыта, конечно, мне бы хотелось чем-то поделиться. Могу представить, что буду работать с игроками, но мне бы хотелось поддерживать не только баскетболистов „Далласа“, но и работать в Германии. Возможностей много и мне определённо нужны будут новые вызовы», — приводит слова Новицки Stern.

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