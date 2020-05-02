Сын Полины Гагариной уронил маму во время игры в баскетбол. Видео
Известная певица Полина Гагарина старается разнообразить жизнь во время карантина. Так, вместе со всей семьёй она играет в баскетбол во дворе своего дома.
Но даже во время безобидной игры Полина рисковала получить серьёзную травму. Её 12-летний сын попробовал последовать примеру отца, который поднимал к кольцу дочь Полины Гагариной. Но вместо своей младшей сестры подросток попробовал помочь дотянуться до кольца своей матери и в итоге уронил её.
Соответствующее видео доступно на странице Полины Гагариной в «Инстаграме». Судя по её комментариям в социальной сети, обошлось без серьёзных травм.
Подписчики певицы оценили видео и отнеслись к нему с чувством юмора. За пять часов пост собрал более 430 тыс. просмотров.
Читайте также
- 2 мая 2020
-
00:20
- 1 мая 2020
-
23:54
-
22:28
-
21:40
-
20:34
-
19:44
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:53
-
15:35
-
13:27
-
12:06
-
11:08
-
10:21
-
09:01
-
07:11
-
00:58
-
00:45
- 30 апреля 2020
-
22:57
-
21:53
-
21:02
-
19:41
-
18:03
-
16:56
-
16:48
-
16:16
-
15:50
-
13:44
-
12:28
-
11:16
-
10:45
-
09:37
-
09:27
-
07:38
Партнерский контент