Сын Полины Гагариной уронил маму во время игры в баскетбол. Видео

Известная певица Полина Гагарина старается разнообразить жизнь во время карантина. Так, вместе со всей семьёй она играет в баскетбол во дворе своего дома.

Но даже во время безобидной игры Полина рисковала получить серьёзную травму. Её 12-летний сын попробовал последовать примеру отца, который поднимал к кольцу дочь Полины Гагариной. Но вместо своей младшей сестры подросток попробовал помочь дотянуться до кольца своей матери и в итоге уронил её.

Соответствующее видео доступно на странице Полины Гагариной в «Инстаграме». Судя по её комментариям в социальной сети, обошлось без серьёзных травм.

Подписчики певицы оценили видео и отнеслись к нему с чувством юмора. За пять часов пост собрал более 430 тыс. просмотров.