Некоторые игроки НБА тайно тренируются в залах, которые должны быть закрыты

Несколько игроков НБА проводят тайные тренировки в залах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщает Bleacher Report.

На данный момент ни одному игроку или клубу не разрешено тренироваться на базе его команды или в каком-либо другом спортзале.

Ранее сообщалось, что НБА разрешила проведение индивидуальных тренировок игроков с 8 мая в определённых штатах.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 238 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1 млн человек.