Некоторые игроки НБА тайно тренируются в залах, которые должны быть закрыты
Несколько игроков НБА проводят тайные тренировки в залах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщает Bleacher Report.
На данный момент ни одному игроку или клубу не разрешено тренироваться на базе его команды или в каком-либо другом спортзале.
Ранее сообщалось, что НБА разрешила проведение индивидуальных тренировок игроков с 8 мая в определённых штатах.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 238 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1 млн человек.
Церемония драфта НБА — 2020 перенесена на неопределённый срок
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