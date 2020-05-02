Пятая серия «Последнего танца» будет посвящена Коби Брайанту
Пятая серия документального фильма о Майкле Джордане «Последний танец», транслируемого на ESPN, будет посвящена легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту, сообщает Los Angeles Times.
Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. Практически всю карьеру Джордан провёл в «Чикаго Буллз», лишь перед завершением выступал за «Вашингтон Уизардс», но этот период продлился лишь один сезон.
Коби Брайант погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.
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