Марк Эверсли: наша цель — вернуть чемпионский титул НБА в Чикаго

Новый генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Марк Эверсли заявил, что намерен вернуть чемпионский титул в город.



«Мне повезло работать в Nike в те времена, когда такие игроки, как Леброн Джеймс, росли. Я узнал ценность бренда. Надеюсь, что я смогу применить эти знания в „Чикаго Буллз“. Смогу сделать этот бренд снова актуальным и крутым, чтобы детям хотелось быть его частью.



Всё начинается и заканчивается победами. Нам нужно каждый день стремится к совершенству. Я рад, что начинаю новую главу. Болельщики должны услышать меня, потому что наша цель — вернуть чемпионский титул НБА в Чикаго», — приводит слова Марка Эверсли The Athletic.



Эверсли сменил на посту генерального менеджера «Чикаго» Гара Формана, который работал в клубе на протяжении 22 лет.