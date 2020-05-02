Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Марк Эверсли: наша цель — вернуть чемпионский титул НБА в Чикаго

Марк Эверсли: наша цель — вернуть чемпионский титул НБА в Чикаго
Баскетбол / НБА 0

Новый генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Марк Эверсли заявил, что намерен вернуть чемпионский титул в город.

«Мне повезло работать в Nike в те времена, когда такие игроки, как Леброн Джеймс, росли. Я узнал ценность бренда. Надеюсь, что я смогу применить эти знания в „Чикаго Буллз“. Смогу сделать этот бренд снова актуальным и крутым, чтобы детям хотелось быть его частью.

Всё начинается и заканчивается победами. Нам нужно каждый день стремится к совершенству. Я рад, что начинаю новую главу. Болельщики должны услышать меня, потому что наша цель — вернуть чемпионский титул НБА в Чикаго», — приводит слова Марка Эверсли The Athletic.

Эверсли сменил на посту генерального менеджера «Чикаго» Гара Формана, который работал в клубе на протяжении 22 лет.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020