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Владелец «Хьюстон Рокетс»: клуб никогда не будет продан

Владелец «Хьюстон Рокетс»: клуб никогда не будет продан
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта опроверг слухи о возможной продаже «Хьюстон Рокетс», появившиеся на фоне разговоров, что пандемия нанесла существенный урон бизнесу Фертитты.

«Хьюстон Рокетс» никогда не будет продан. Это случится только в том случае, если мы будем близки к концу света и это уже не будет иметь никакого значения. Если когда-нибудь и продам «Рокетс», значит, мы превратимся в страну, где верховенство закона потеряет статус, а на улицах будет царить анархия. Но в таких условиях покупателей не найдётся. У меня достаточно источников дохода", — приводит слова бизнесмена The Athletic.

Напомним, в 2017 году Фертитта приобрёл контрольный пакет акций техасского клуба за $ 2,2 млрд.

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