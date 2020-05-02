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Бэйлесс назвал Джордана лучшим в истории, Леброн — на девятом месте

Бэйлесс назвал Джордана лучшим в истории, Леброн — на девятом месте
Баскетбол / НБА 0

Известный баскетбольный обозреватель Скип Бэйлесс составил версию рейтинга лучших игроков в истории НБА. На первое место авторитетный эксперт поставил шестикратного чемпиона НБА, легендарного Майкла Джордана. Второе место у Мэджика Джонсона, третий в рейтинге — Шакил О'Нил.

Интересно, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», который пытается оспаривать право величайшего в истории с Джорданом, по версии Бэйлесса занимает лишь девятое место. Вся десятка представлена ниже.

1. Майкл Джордан
2. Мэджик Джонсон
3. Шакил О'Нил
4. Карим Абдул-Джаббар
5. Тим Данкан
6. Билл Расселл
7. Коби Брайант
8. Ларри Бёрд
9. Леброн Джеймс
10. Уилт Чемберлен.

Соответствующий пост можно увидеть на странице undisputedonfs1 в «Инстаграме».

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