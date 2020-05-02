Бэйлесс назвал Джордана лучшим в истории, Леброн — на девятом месте

Известный баскетбольный обозреватель Скип Бэйлесс составил версию рейтинга лучших игроков в истории НБА. На первое место авторитетный эксперт поставил шестикратного чемпиона НБА, легендарного Майкла Джордана. Второе место у Мэджика Джонсона, третий в рейтинге — Шакил О'Нил.

Интересно, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», который пытается оспаривать право величайшего в истории с Джорданом, по версии Бэйлесса занимает лишь девятое место. Вся десятка представлена ниже.

1. Майкл Джордан

2. Мэджик Джонсон

3. Шакил О'Нил

4. Карим Абдул-Джаббар

5. Тим Данкан

6. Билл Расселл

7. Коби Брайант

8. Ларри Бёрд

9. Леброн Джеймс

10. Уилт Чемберлен.

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