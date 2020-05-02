В «Барселоне» полагают, что в случае возобновления Евролиги часть команд откажется играть

Главный тренер «Барселоны» Светослав Пешич полагает, что, даже если руководству Евролиги удастся довести приостановленный сезон до конца, часть команд не воспользуется такой возможностью и откажется от игр.

«Мне кажется, часть команд снимется с турнира», — приводит слова специалиста Sportando.

На момент приостановки сезона «Барселона», имея в активе в 28 встречах 22 победы, занимала в турнирной таблице Евролиги третье место.

Напомним, регулярный чемпионат был приостановлен в марте, причиной этому стала пандемия коронавируса. Отметим, что Испания стала одной из самых пострадавших стран Европы от коронавируса. Там зарегистрировано почти 240 тыс. случаев заражения COVID-19, более 24 тыс. из них стали смертельными.