Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В «Барселоне» полагают, что в случае возобновления Евролиги часть команд откажется играть

В «Барселоне» полагают, что в случае возобновления Евролиги часть команд откажется играть
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Барселоны» Светослав Пешич полагает, что, даже если руководству Евролиги удастся довести приостановленный сезон до конца, часть команд не воспользуется такой возможностью и откажется от игр.

«Мне кажется, часть команд снимется с турнира», — приводит слова специалиста Sportando.

На момент приостановки сезона «Барселона», имея в активе в 28 встречах 22 победы, занимала в турнирной таблице Евролиги третье место.

Напомним, регулярный чемпионат был приостановлен в марте, причиной этому стала пандемия коронавируса. Отметим, что Испания стала одной из самых пострадавших стран Европы от коронавируса. Там зарегистрировано почти 240 тыс. случаев заражения COVID-19, более 24 тыс. из них стали смертельными.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020