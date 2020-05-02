Кириленко: надо признать, что на сегодняшний день у нас нет чемпиона

Глава Федерации баскетбола России Андрей Кириленко, касаясь ситуации с досрочным завершением сезона Единой лиги ВТБ без определения чемпиона, призвал не «делать из мухи слона». По словам функционера, пора признать, что на сегодняшний день в Лиге нет чемпиона.

«В Лиге ВТБ складывался интереснейший сезон, в котором лидерство на момент остановки было за «Химками», собравшими отличный состав. Но ситуация возникла беспрецедентная. Никто не знает, как на это реагировать, какие брать критерии, от чего отталкиваться.



Надо понять и признать: на сегодняшний день у нас нет чемпиона. Сезон не закончился, команды провели неравное количество матчей. Прекрасно понимаю, что у «Химок» больше побед. Но впереди оставалось ещё много игр. И в такой ситуации сложно сказать, какое решение является единственно верным. Другой вопрос, когда есть чёткие критерии. Собрался Совет лиги, команды провели голосование и приняли решение, что в сложившейся ситуации чемпиона не будет. Не понимаю, почему из мухи нужно делать слона. Ситуация неординарная и нет единственно правильного решения. Однако стороны сделали всё возможное, чтобы прийти к общему знаменателю», — приводит слова Кириленко «Советский спорт».