Кириленко: надо признать, что на сегодняшний день у нас нет чемпиона

Глава Федерации баскетбола России Андрей Кириленко, касаясь ситуации с досрочным завершением сезона Единой лиги ВТБ без определения чемпиона, призвал не «делать из мухи слона». По словам функционера, пора признать, что на сегодняшний день в Лиге нет чемпиона.
«В Лиге ВТБ складывался интереснейший сезон, в котором лидерство на момент остановки было за «Химками», собравшими отличный состав. Но ситуация возникла беспрецедентная. Никто не знает, как на это реагировать, какие брать критерии, от чего отталкиваться.
Надо понять и признать: на сегодняшний день у нас нет чемпиона. Сезон не закончился, команды провели неравное количество матчей. Прекрасно понимаю, что у «Химок» больше побед. Но впереди оставалось ещё много игр. И в такой ситуации сложно сказать, какое решение является единственно верным. Другой вопрос, когда есть чёткие критерии. Собрался Совет лиги, команды провели голосование и приняли решение, что в сложившейся ситуации чемпиона не будет. Не понимаю, почему из мухи нужно делать слона. Ситуация неординарная и нет единственно правильного решения. Однако стороны сделали всё возможное, чтобы прийти к общему знаменателю», — приводит слова Кириленко «Советский спорт».
- 2 мая 2020
-
22:37
-
22:22
-
20:50
-
19:44
-
18:51
-
17:49
-
16:57
-
15:40
-
14:05
-
12:31
-
11:53
-
09:42
-
06:49
-
03:40
-
00:20
- 1 мая 2020
-
23:54
-
22:28
-
21:40
-
20:34
-
19:44
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:53
-
15:35
-
13:27
-
12:06
-
11:08
-
10:21
-
09:01
-
07:11
-
00:58
-
00:45
- 30 апреля 2020
-
22:57
-
21:53