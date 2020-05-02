Новый генменеджер «Чикаго Буллз»: пара игроков регрессировала, хочу изучить эту ситуацию
Новый генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Марк Эверсли поделился мыслями о составе команды. По его словам, в Иллинойсе собран сильный коллектив. Вместе с тем функционер отметил, что несколько игроков регрессировало по сравнению с минувшим сезоном.
«Это очень и очень молодая команда. У нас есть пара игроков, которые регрессировали. Определённо, мне бы хотелось изучить эту ситуацию.
В целом же считаю, что Коби Уайт может стать отличным новичком года. Уэнделл Картер хорошо дополняет наш состав и он может прибавлять. Лаури Маркканен обладает великолепными качествами, но он сдал по сравнению с минувшим сезоном, и мне любопытно, с чем это связано. Без вопросов, у нас хороший и талантливый состав», — приводит слова Эверсли NBC Sports.
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