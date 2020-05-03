Бекки Хэммон может возглавить «Никс»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» рассматривает Бекки Хэммон в качестве кандидата на пост главного тренера клуба, сообщает The New York Post.
Сейчас команду в качестве исполняющего обязанности возглавляет Майк Миллер, назначенный после увольнения Дэвида Фитцдейла. В 2014 году Хэммон стала первой женщиной-помощником главного тренера в НБА, работая с Грегом Поповичем в «Сан-Антонио Спёрз», теперь она может стать первой женщиной-главным тренером.
В качестве игрока Хэммон шесть раз участвовала в Матче звёзд женской НБА. Кроме того, Бекки Хэммон выступала в России за ЦСКА, оренбургскую «Надежду» и «Спартак» из Видного. В 2007 году она получила российское гражданство и завоевала в составе сборной России бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года.
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