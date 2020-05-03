Уолл: Роуз образца сезона-2010/2011 — сильнейший соперник, против которого я играл
Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл признался, что защитник Деррик Роуз образца сезона-2010/2011 — сильнейший баскетболист, которому ему приходилось противостоять.
«Это самый сильный соперник, против которого приходилось играть. Ничего не мог поделать с Роузом образца сезона-2010/2011. Никогда не видел столь быстрого и атлетичного игрока и при этом с таким проходом», — приводит слова Уолла Clutch Points.
Напомним, по итогам сезона-2010/2011 Роуз был признан MVP чемпионата, тогда он выступал в составе «Чикаго Буллз».
Позже Деррик получил несколько серьёзных травм, что негативно сказалось на карьере. Сейчас Роуз защищает цвета «Детройт Пистонс» и является одним из лидеров команды из Мичигана.
Читайте также
- 3 мая 2020
-
09:23
-
08:56
-
07:02
-
00:22
- 2 мая 2020
-
23:35
-
22:37
-
22:22
-
20:50
-
19:44
-
18:51
-
17:49
-
16:57
-
15:40
-
14:05
-
12:31
-
11:53
-
09:42
-
06:49
-
03:40
-
00:20
- 1 мая 2020
-
23:54
-
22:28
-
21:40
-
20:34
-
19:44
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:53
-
15:35
-
13:27
-
12:06
-
11:08
-
10:21
-
09:01
Партнерский контент