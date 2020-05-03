Уолл: Роуз образца сезона-2010/2011 — сильнейший соперник, против которого я играл

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл признался, что защитник Деррик Роуз образца сезона-2010/2011 — сильнейший баскетболист, которому ему приходилось противостоять.

«Это самый сильный соперник, против которого приходилось играть. Ничего не мог поделать с Роузом образца сезона-2010/2011. Никогда не видел столь быстрого и атлетичного игрока и при этом с таким проходом», — приводит слова Уолла Clutch Points.

Напомним, по итогам сезона-2010/2011 Роуз был признан MVP чемпионата, тогда он выступал в составе «Чикаго Буллз».

Позже Деррик получил несколько серьёзных травм, что негативно сказалось на карьере. Сейчас Роуз защищает цвета «Детройт Пистонс» и является одним из лидеров команды из Мичигана.