НБА перед возобновлением сезона потребуется провести 15 тыс. тестов на коронавирус

Руководство НБА перед возобновлением регулярного чемпионата должно будет обеспечить возможность проведения 15 тыс. тестов на коронавирус, сообщает ESPN. У лиги есть необходимые ресурсы для получения такого количества экспресс-тестов.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен 11 марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера было подтверждено заражение коронавирусом. Через несколько часов такой же диагноз подтвердился у его напарника по команде Донована Митчелла. Сроки возобновления сезона по-прежнему не определены. Но в НБА твёрдо намерены довести чемпионат до конца.

Напомним, США является самой пострадавшей от коронавируса страной. На сегодняшний день там зарегистрировано более 1 млн случаев заражения.