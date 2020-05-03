НБА перед возобновлением сезона потребуется провести 15 тыс. тестов на коронавирус
Руководство НБА перед возобновлением регулярного чемпионата должно будет обеспечить возможность проведения 15 тыс. тестов на коронавирус, сообщает ESPN. У лиги есть необходимые ресурсы для получения такого количества экспресс-тестов.
Напомним, сезон в НБА был приостановлен 11 марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера было подтверждено заражение коронавирусом. Через несколько часов такой же диагноз подтвердился у его напарника по команде Донована Митчелла. Сроки возобновления сезона по-прежнему не определены. Но в НБА твёрдо намерены довести чемпионат до конца.
Напомним, США является самой пострадавшей от коронавируса страной. На сегодняшний день там зарегистрировано более 1 млн случаев заражения.
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