Райли: «Майами» времён «Большой тройки» — величайшая команда в нашей истории

Президент «Майами» Пэт Райли считает, что «Хит» времён «Большой тройки», когда за флоридцев выступали Леброн Джеймс, Крис Бош и Дуэйн Уэйд, является лучшей командой в истории клуба.
«Те четыре сезона эпохи „Большой тройки“ — величайшие в истории клуба. Даже с учётом того, что мы уже завоевали титул в 2006 году, именно команда „Большой тройки“ была доминирующей. Она была похожа на „Лейкерс“ эпохи шоу-тайм, на „Чикаго Буллз“ образца 90-х, на „Детройт Пистонс“ эры „Плохих парней“. Это могло бы длиться гораздо дольше, чем четыре года», — сказал Райли в интервью, размещённом на странице FOX Sports в «Твиттере».
Напомним, Леброн Джеймс покинул команду в 2014 году. Потом у Криса Боша были диагностированы проблемы с тромбами, а Уэйд с 2016 года сменил две команды, после чего вернулся в «Хит», где и завершил карьеру.
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