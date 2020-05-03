Владелец «Панатинаикоса»: игроки Евролиги хотят 80% оплаты, в то время как отработали 65%

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос поделился мыслями о ситуации с контрактами игроков Евролиги. По словам функционера, баскетболисты не отработали 80% требуемой ими зарплаты.

«Игроки просят 80% зарплаты, в то время как отработали лишь 65%. Что же, посмотрим, кто будет смеяться последним», — приводит слова Яннакопулоса Sportando.

Напомним, Евролига по-прежнему надеется возобновить приостановленный сезон. При этом клубы обсуждают сокращение зарплаты игрокам. Турнир приостановлен после 28 туров регулярного чемпионата. «Панатинаикос» к тому моменту занимал шестое место в турнирной таблице. Напомним, команда из Афин потеряла главного тренера — Рика Питино, который с началом пандемии вернулся в США.