Гилберт Аренас: спал с девушками Ника Янга

Бывший разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» и ряда других команд трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас принзался, что в годы выступлений в составе команды из столицы США регулярно спал с девушками напарника по команде, лёгкого форварда Ника Янга. По словам Аренаса, он делал это, чтобы доказать Янгу, что все его интриги не стоят серьёзных отношений.

«Спал с его девушками. Как только он пытался в кого-то влюбиться, я тут же спал с этой девушкой. Делал это, чтобы он понимал: ему не нужны эти отношения», — рассказал Аренас в интервью, размещённом на канале Slam NBA в YouTube.

Аренас и Янг выступали вместе с 2007 по 2010 год. Гилберт принял решение о завершении карьеры в 2013 году.