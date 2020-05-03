Гилберт Аренас: спал с девушками Ника Янга
Бывший разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» и ряда других команд трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас принзался, что в годы выступлений в составе команды из столицы США регулярно спал с девушками напарника по команде, лёгкого форварда Ника Янга. По словам Аренаса, он делал это, чтобы доказать Янгу, что все его интриги не стоят серьёзных отношений.
«Спал с его девушками. Как только он пытался в кого-то влюбиться, я тут же спал с этой девушкой. Делал это, чтобы он понимал: ему не нужны эти отношения», — рассказал Аренас в интервью, размещённом на канале Slam NBA в YouTube.
Аренас и Янг выступали вместе с 2007 по 2010 год. Гилберт принял решение о завершении карьеры в 2013 году.
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