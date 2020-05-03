Эверсли: у «Чикаго» очень молодой состав
Новый генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Марк Эверсли поделился мнением о составе команды, отметив потенциал некоторых молодых игроков.
«У нас очень молодой состав. Есть несколько игроков, у которых в нынешнем сезон был спад. Я хотел бы больше узнать об этом. Думаю, Коби Уайт провёл отличный дебютный сезон. С Уэнделлом Картером мы можем развиваться в дальнейшем. Лаури Маркканен — отличный форвард, но он сдал в нынешнем сезон.
Я думаю, что у нас хороший состав. Есть несколько игроков, с которыми мы сможем двигаться вперёд и развивать франшизу. В этой команде есть талант, я в этом не сомневаюсь. Теперь наша задача в том, чтобы определить дальнейшее направление развития для каждого игрока», — цитирует слова Марка Эверсли NBC.
Читайте также
- 3 мая 2020
-
19:39
-
17:48
-
16:53
-
15:59
-
14:17
-
13:34
-
12:44
-
11:57
-
10:35
-
09:23
-
08:56
-
07:02
-
00:22
- 2 мая 2020
-
23:35
-
22:37
-
22:22
-
20:50
-
19:44
-
18:51
-
17:49
-
16:57
-
15:40
-
14:05
-
12:31
-
11:53
-
09:42
-
06:49
-
03:40
-
00:20
- 1 мая 2020
-
23:54
-
22:28
-
21:40
-
20:34
-
19:44
-
18:59
Партнерский контент