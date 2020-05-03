Эверсли: у «Чикаго» очень молодой состав

Новый генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Марк Эверсли поделился мнением о составе команды, отметив потенциал некоторых молодых игроков.



«У нас очень молодой состав. Есть несколько игроков, у которых в нынешнем сезон был спад. Я хотел бы больше узнать об этом. Думаю, Коби Уайт провёл отличный дебютный сезон. С Уэнделлом Картером мы можем развиваться в дальнейшем. Лаури Маркканен — отличный форвард, но он сдал в нынешнем сезон.



Я думаю, что у нас хороший состав. Есть несколько игроков, с которыми мы сможем двигаться вперёд и развивать франшизу. В этой команде есть талант, я в этом не сомневаюсь. Теперь наша задача в том, чтобы определить дальнейшее направление развития для каждого игрока», — цитирует слова Марка Эверсли NBC.