Фридзон: за полтора месяца ездил только в больницу и назад

Капитан краснодарского «Локомотива-Кубань» и сборной России по баскетболу Виталий Фридзон признался, что самоизоляция даётся ему с трудом в психологическом плане.



«За полтора месяца ездил только в больницу к доктору насчёт колена и назад, а так – все дома, больше нигде не был. А куда ездить? Всё закрыто, вы же сами прекрасно знаете. Все магазины, все рестораны. Сидим дома, компанией, тренируемся, ходим в баню. Слава богу, погода постепенно налаживается, и можно больше на улице находиться. Конечно, психологически тяжеловато. Но хорошо, что мы с компанией здесь, вместе веселее.



Так что попроще в этом плане. Но тяжеловато столько времени на одном месте находиться. Хорошо, есть дача, есть где погулять. Думаю, в мае всё не закончится, давайте не будем обманывать себя, ведь идёт прирост заболевших. Думаю, снятие ограничений будет идти постепенно, такого, что раз – и всё снимут, точно не будет. Иначе мы снова все вернёмся туда же», — приводит слова Фридзона «Р-Спорт».