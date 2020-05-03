Режиссёр «Последнего танца»: Коби говорил, что без Джордана не было бы Брайанта

Режиссёр документального фильма «Последний танец» Джейсон Хехир рассказал об отношениях между Майклом Джорданом и Коби Брайантом.



«Я даже не думал, что у них такие отношения, до того, как взял интервью у Брайанта в июле, через несколько недель после рождения его дочери Он рассказал мне, как он просил совета у Джордана, когда был новичком. Джордан дал Брайанту свой номер телефона и сказал, что Коби может звонить ему в любое время. Коби признался, что Джордан был ему как старший брат, которого у него не было. Он говорил, что без Джордана не было бы Коби Брайанта.



Коби было обидно, когда он слышал, что он обыграл бы Майкла один на один. Он отвечал, что не позволит так говорить о Майкле. А потом Майкл произнёс свою речь на прощальной церемонии, назвав Коби своим младшим братом. Это было очень трогательно», — приводит слова Хехира The Score.