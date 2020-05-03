Джонсон: пятая серия «Последнего танца» будет многое значить для поклонников Коби Брайанта

Член Зала славы НБА Мэджик Джонсон рассказал о пятой серии документального фильма «Последний танец», которая будет посвящена легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту. Документальный сериал ESPN посвящён легенде НБА Майклу Джордану.
«Эта серия будет много значить для людей в Лос-Анджелесе, особенно для поклонников Коби. Им нужно это. Никто не забыл о случившемся. Эта серия будет очень много значить для поклонников Коби и „Лейкерс“, — приводит слова Мэджика Джонсона Los Angeles Times.
Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. Практически всю карьеру Джордан провёл в «Чикаго Буллз», лишь перед завершением выступал за «Вашингтон Уизардс», но этот период продлился лишь один сезон.
Коби Брайант погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.
- 4 мая 2020
-
00:51
- 3 мая 2020
-
23:55
-
22:57
-
20:45
-
17:48
-
16:53
-
15:59
-
14:17
-
13:34
-
12:44
-
11:57
-
10:35
-
09:23
-
08:56
-
07:02
-
00:22
- 2 мая 2020
-
23:35
-
22:37
-
22:22
-
20:50
-
19:44
-
18:51
-
17:49
-
16:57
-
15:40
-
14:05
-
12:31
-
11:53
-
09:42
-
06:49
-
03:40
-
00:20
- 1 мая 2020
-
23:54
-
22:28
-
21:40