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Джонсон: пятая серия «Последнего танца» будет многое значить для поклонников Коби Брайанта

Джонсон: пятая серия «Последнего танца» будет многое значить для поклонников Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы НБА Мэджик Джонсон рассказал о пятой серии документального фильма «Последний танец», которая будет посвящена легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту. Документальный сериал ESPN посвящён легенде НБА Майклу Джордану.

«Эта серия будет много значить для людей в Лос-Анджелесе, особенно для поклонников Коби. Им нужно это. Никто не забыл о случившемся. Эта серия будет очень много значить для поклонников Коби и „Лейкерс“, — приводит слова Мэджика Джонсона Los Angeles Times.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. Практически всю карьеру Джордан провёл в «Чикаго Буллз», лишь перед завершением выступал за «Вашингтон Уизардс», но этот период продлился лишь один сезон.

Коби Брайант погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.

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