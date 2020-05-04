«Разделась и легла на травку». Седокова опубликовала сексуальное фото в спортивном топе

Анна Седакова, известная певица и жена баскетболиста Яниса Тиммы, выступающего в «Химках», опубликовала в «Инстаграме» пост, в котором рассказала о прекрасной прогулке, сопроводив публикацию сексуальным фото на траве в спортивном топе.
«Как же круто сегодня! В городе плюс 20, и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (землю), и так хорошо мне стало. От осознания того, что ещё чуть-чуть, и всё это закончится.
Что скоро лето, можно будет постить фотки в купальниках и пить розовое вино на любимых пляжах с любимыми друзьями. Мы снова будем танцевать на столах и делать глупости, записывать весёлые песни, давать концерты и (о, боги), наверное, зарабатывать.
Но пока это всё ещё неточно, мы наслаждаемся семьёй и своими внутренними переменами. Новыми онлайн-друзьями и суперкайфовыми отношениями с детьми. И благодарим небеса за то, что все рядом и здоровы», — написала Седокова.
Публикацию можно посмотреть в «Инстаграме».
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