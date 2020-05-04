Шакил О'Нил: один из клубов НБА может переехать в Лас-Вегас

Член Зала славы Шакил О'Нил сообщил, что один из клубов Национальной баскетбольной ассоциации в ближайшее время может сменить прописку и переехать в Лас-Вегас.
«До меня доходили слухи, что пара команд НБА выставлена на продажу и один из клубов может переехать в Лас-Вегас», – приводит слова О'Нила The Score в «Твиттере».
НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Руководство лиги не оставляет попыток доиграть сезон. В качестве одного из сценариев рассматривается вариант с проведением матчей в одном городе. Лас-Вегас – одна из возможных локаций.
О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.
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