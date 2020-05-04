Чарльз Баркли: в 1993 году я впервые почувствовал, что в мире есть баскетболист лучше меня

Член зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли рассказал, что признал превосходство Майкла Джордана во время финальной 1993 года, когда его «Финикс Санз» уступил «Чикаго Буллз» со счётом 2-4.



«Во втором матче финальной серии с «Чикаго» я играл так хорошо, как мог, но Майкл превзошёл меня. Честно говоря, это был первый раз в, когда я почувствовал, что в мире есть баскетболист лучше меня», – сказал Баркли в документальной ленте «Последний танец».



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

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