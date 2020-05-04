54-летняя модель Синди Кроуфорд сыграла в баскетбол. Её перепутали с 18-летней дочерью

Супермодель Синди Кроуфорд показала, что является большой поклонницей баскетбола. Она опубликовала снимок, на котором в майке «Чикаго Буллз» отправляет мяч в корзину. При этом она рассказала, что очень старалась, чтобы её тень в кадре походила на силуэт легендарного Майкла Джордана.



«Вот что происходит, когда вы берёте девушку из Иллинойса, надеваете на неё кроссовки Air Jordan и майку, подаренную Деннисом Родманом. Сегодня готовимся смотреть очередные серии «Последнего танца». Кстати, зацените мою тень. Это дань величайшему баскетболисту», — подписала модель свою фотографию.



В комментариях восхитились формой 54-летней Кроуфорд, кто-то даже перепутал её с 18-летней дочерью Кайей.

Фото доступно на странице Синди Кроуфорд в «Инстаграме».

«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.