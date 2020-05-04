Факундо Кампаццо заплатит «Реалу» $ 5,275 млн в случае перехода в НБА

Звёздному разыгрывающему мадридского «Реала» Факундо Кампаццо придётся заплатить испанскому клубу $ 5,275 млн в случае перехода в команду Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает Eurohoops.



Кампаццо в 2019 году подписал контракт на пять лет с опцией выкупа в НБА. Компенсация за такую сделку составляет $ 6 млн. Из них 5,275 млн должен выплатить сам игрок, а остальные средства возместит его новая команда.



Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс». Напомним, до приостановки сезона Кампаццо набирал в среднем 9,9 очка, 7,1 передачи и 2,3 подбора за 28 игр в Евролиге, проводя на паркете 23,53 минуты.



Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает возможность проведения оставшейся части сезона-2019/2020 в Афинах (Греция), Белграде (Сербия) и Каунасе (Литва).

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