Картер: не вижу проблемы, чтобы выступать на пустых аренах

Форвард «Атланты» Винс Картер не видит проблемы в том, чтобы проводить матчи при пустых трибунах.
«Я не вижу проблемы, чтобы выступать на пустых аренах. Где взять энергию от болельщиков? Баскетолисты всегда готовы к трудностям. Когда игра началась, как часто игроки думают о фанатах? Да, ты слышишь их поддержку, то, как тебя иногда освистывают, я это понимаю. Но когда ты в игре, ты сосредоточен на ней. Тебе нужно сосредоточиться на сопернике и на поставленной перед тобой задаче», — приводит сова Винса Картера Clutch Points.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказались ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
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