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Галлинари сомневается, что НБА удастся возобновить сезон

Галлинари сомневается, что НБА удастся возобновить сезон
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Данило Галлинари скептически настроен к возможности возобновления сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«У меня негативное чувство по поводу возобновления сезона. Будет очень трудно организовать логистику и првоедение завершающей стадии в месте вроде «Диснейуорлд». Единственный для нас вариант — играть в одном городе без болельщиков. если это убдет безопасно, то я не против. Но если учитывать логичтику, порядок проведения, то найти верное решение будет очень трудно», — приводит слова Данило галлинари Eurohoops.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказались ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

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