Команды НБА сообщают болельщикам о порядке возврата билетов

Команды Национальной баскетбольной ассоциации начали объяснять болельщикам, как можно вернуть билеты на сезон-2019/2020, проинформировал в своём «твиттере» инсайдер Шэмс Чарания.



Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказались ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



Пока НБА не планирует завершать сезон. Предполагается, что он может быть доигран в одном городе.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.