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«Зенит» и «Милан» заинтересованы в приобретении Гудайтиса

«Зенит» и «Милан» заинтересованы в приобретении Гудайтиса
Баскетбол / Евролига 0

Санкт-петербургский «Зенит» и мадридский «Реал» заинтересованы в приобретении центрового «Милана» Артураса Гудайтиса. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Донатас Урбанас.

Действующий контракт Артураса Гудайтиса с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2020/2021, но в соглашении прописана возможность выкупа прав на игрока.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги Артурас Гудайтис принял участие в 29 встречах, набирая 10,3 очка и совершая 3,9 подбора за игру.

Артурас Гудайтис был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2015 года под 47-м номером «Филадельфией». Права на Гудайтиса в НБА принадлежат «Кливленду».

Ранее Гудайтис планировал уехать в НБА в 2020 году.

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