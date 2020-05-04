«Зенит» и «Милан» заинтересованы в приобретении Гудайтиса

Санкт-петербургский «Зенит» и мадридский «Реал» заинтересованы в приобретении центрового «Милана» Артураса Гудайтиса. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Донатас Урбанас.



Действующий контракт Артураса Гудайтиса с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2020/2021, но в соглашении прописана возможность выкупа прав на игрока.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги Артурас Гудайтис принял участие в 29 встречах, набирая 10,3 очка и совершая 3,9 подбора за игру.



Артурас Гудайтис был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2015 года под 47-м номером «Филадельфией». Права на Гудайтиса в НБА принадлежат «Кливленду».

Ранее Гудайтис планировал уехать в НБА в 2020 году.