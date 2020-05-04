Неназванный игрок НБА подтвердил, что баскетболисты тайно тренируются в закрытых залах

Некоторые игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации проводят тайные тренировки в тех залах, доступ к которым запрещён лигой, сообщает The New York Times. Об этом изданию рассказал один из игроков клуба Западной конференции, имя которого не называется.



На данный момент ни одному игроку или клубу не разрешено тренироваться на базе его команды или в каком-либо другом спортзале.



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 250 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1 млн человек.

