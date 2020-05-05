Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Спёрс» продадут долю в клубе, но не уедут из Сан-Антонио

«Спёрс» продадут долю в клубе, но не уедут из Сан-Антонио
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» продаст собственный миноритарный пакет акций, но не переедет из Сан-Антонио (штат Техас), сообщает Sports Illustrated.

Ранее легендарный в прошлом игрок Шакил О'Нил заявил, что несколько клубов НБА выставлены на продажу, а один из них переедет в Лас-Вегас (штат Невада). Некоторые журналисты сочли, что именно «Спёрс» — главный претендент на переезд, но в клубе эту информацию опровергли.

Клуб из Техаса основан в 1967 году и изначально существовал под названиями «Даллас Чеперрелс» и «Техас Чеперрелс». В Сан-Антонил клуб квартирует с 1973 года. Клуб пять раз становился чемпионом НБА, в последний раз это произошло в 2014 году. В регулярном чемпионате-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, «Сан-Антонио» занимает 12-место в Западной конференции.

Неназванный игрок НБА подтвердил, что баскетболисты тайно тренируются в закрытых залах
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020