«Спёрс» продадут долю в клубе, но не уедут из Сан-Антонио

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» продаст собственный миноритарный пакет акций, но не переедет из Сан-Антонио (штат Техас), сообщает Sports Illustrated.

Ранее легендарный в прошлом игрок Шакил О'Нил заявил, что несколько клубов НБА выставлены на продажу, а один из них переедет в Лас-Вегас (штат Невада). Некоторые журналисты сочли, что именно «Спёрс» — главный претендент на переезд, но в клубе эту информацию опровергли.

Клуб из Техаса основан в 1967 году и изначально существовал под названиями «Даллас Чеперрелс» и «Техас Чеперрелс». В Сан-Антонил клуб квартирует с 1973 года. Клуб пять раз становился чемпионом НБА, в последний раз это произошло в 2014 году. В регулярном чемпионате-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, «Сан-Антонио» занимает 12-место в Западной конференции.