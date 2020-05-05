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Болельщики «Локомотива-Кубань» выбрали лучшего игрока в сезоне-2019/2020

Болельщики «Локомотива-Кубань» выбрали лучшего игрока в сезоне-2019/2020
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба «Локомотива-Кубань» подвела итоги клубного голосования по выбору лучшего игрока команды в сезоне-2019/2020. По мнению болельщиков, им стал центровой Алан Уильямс. Для 27-летнего форварда это был дебютный сезон в «Локомотиве».

«У нас есть MVP! Наши фаны выбрали Алана Уильямса! Он становится лучшим игроком «Локо» сезона-2019/2020 по версии болельщиков!» — написала пресс-служба команды в «Твиттере».

В матчах Единой лиги ВТБ американец в нынешнем сезоне набирал 11,2 очка, 10,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. На момент окончания турнира лидером в таблице были «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

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