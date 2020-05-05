Пол Пирс назвал лучшего баскетболиста из тех, кто не стал чемпионом НБА

Бывшая звезда «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал, кого из баскетболистов НБА, которым так и не покорился чемпионский титул, он считает лучшим. Это Карл Мэлоун. Пирс отметил, что форварду «Юты Джаз» не повезло играть в одно время с Майклом Джорданом.

«Из всех игроков, которым Джордан помешал завоевать чемпионский титул, я бы отметил Мэлоуна. Если бы Карл получил один или два перстня, возможно, мы говорили бы о нём как о лучшем тяжёлом форварде в истории НБА. Нет ничего зазорного в том, что ты уступил величайшему игроку всех времён. Взять титул в ту эпоху было невозможно, за исключением двух сезонов, когда Джордан уходил из баскетбола. Если бы, например, Майкл получил травму, то мы могли увидеть альтернативную историю», – сказал Пирс в эфире NBA on ESPN.